【彈劾特朗普】公開聽證會登場　一文看懂爭議來龍去脈

美國眾議院對總統特朗普（Donald Trump）展開彈劾調查的首輪公開聽證會，即將在11月13日和15日舉行。這場彈劾調查鬧得沸沸揚揚，甚至有不少美國媒體把它與70年代「水門案」的聽證會相提並論，認為可帶動電視、網絡電視的高收視率，但也有媒體指出，這場有關特朗普的聽證會，熱潮難及「水門案」。

美國眾議院11月13日起就美國總統特朗普「通烏門」展開公開聽證會。（AP）

為何舉辦公開聽證會？

由美國民主黨掌權的眾議院，9月24日啟動對特朗普的彈劾調查，在多日以來，已曾舉行多場閉門的聽證會，至11月初，眾議院情報委員會宣布，將舉行首輪的公開聽證會。

聽證會目的是調查特朗普有否濫用總統職權，向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電話時，多次施壓要求對方協助調查自己的政敵、美國民主黨總統初選參選人拜登（Joe Biden）及其兒子。

聽證會想找出什麼答案？

眾議院情報委員會表明想調查三個事項：一是特朗普有否為了個人政治利益，向外國領導人和政府尋求幫助，包括調查2020年總統選舉的潛在對手；

二是特朗普有否利用凍結援助等政府權力，向澤連斯基施壓，讓後者幫助他獲得政治利益；

三是特朗普有否試圖妨礙國會調查或掩蓋證據。

約萬諾維奇將出席聽證會（Getty Images）

誰會出席聽證會？

首場聽證會的出席者包括署任美國駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor）和歐洲和歐亞事務助理副國務卿肯特（George P. Kent），前駐烏克蘭大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）則會出席次場聽證會。

泰勒被視為能提出對特朗普不利證據的重要證人，他對美國疑似扣起對烏克蘭的安全資助心生不滿，在眾議院10月初公布泰勒曾寫的簡訊說道「為了政治活動而拖延安全資助，實在是瘋狂。」

眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）指出，未來將會有更多人出席公開聽證會。

眾議院情報委員會主席希夫指，出席公開聽證會的證人陸續有來。（美聯社）

特朗普怎麼回應？

特朗普一直否認有任何不當行為，並斥彈劾調查是美國史上最大的獵巫行動。

特朗普所屬的共和黨，也一直希望平息事件，強調烏克蘭從來沒有公布要進行特朗普所希望的調查，主張烏克蘭官員沒有受到施壓。他們又批評民主黨的彈劾程序虛偽，對特朗普不公平。

共和黨也希望在公開聽證會期間「反攻」，讓美國人可以看到不同論述，例如共和黨已提出，希望傳召拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）及告密者等人作證。特朗普方面一直質疑，亨特利用關係在中國獲得巨額款項。

美國媒體怎麼看？

在這次的公開聽證會前夕，不少媒體把它與美國前總統尼克遜（ Richard Nixon）的「水門案」聽證會相比，當時估計有超過8成美國人有收看起碼部分電視直播，成為「盛事」。

路透社指，各家電視台已預計這場「通烏門」聽證會可帶來大量觀眾，包括來自不同政治光譜的群眾。而且這場聽證會將是踏入社交網絡年代以來的首個彈劾調查聽證會，很多民眾將一邊觀看直播，一邊瀏覽社交網站如Twitter、Facebook，查看各方的評論及意見。

但也有媒體指出，現今資訊發達，很多民眾在收看直播前，已先從不同渠道獲得有關資訊，形成對事件的既定看法，美國賓夕法尼亞州大學（University of Pennsylvania）學者賈米森（Kathleen Hall Jamieson）指，「如果你想看到的是爆料而非罪證確鑿，那你便會失望了。除非有新東西出來，不然的話，會有些雷聲大雨點小。」