習近平與巴西總統會面　促堅持多邊主義

中國國家主席習近平11月13日在巴西利亞（Brasilia）與巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）會談。習近平表示，願與對方一同引領好中巴關係發展方向，並呼籲堅持多邊主義。

習近平抵達巴西利亞，獲巴西官員迎接。（新華社）

習近平指出，在剛剛結束的第二屆中國國際進口博覽會上，巴西參展方的成交額比上屆增長3.6倍，成績喜人。中巴作為東西半球最大的新興市場國家，擁有廣泛共同利益。中方看好巴西發展前景，對中巴合作充滿信心，願同巴西分享發展經驗，共享發展成果，實現共同繁榮。習近平指，願同博索納羅一道，把握好、引領好中巴關係發展方向。

習近平強調，中巴都是大國，雙方要保持戰略定力，堅持相互尊重、平等相待，加強交往，築牢互信。要相互開放市場，探討就農產品、鐵礦石、原油等基礎性產品建立長期、穩定、直接的供應渠道。中方支持本國企業積極參與巴西基礎設施建設，促進互聯互通。

習近平指，中方支持巴西政府為抗擊亞馬孫雨林災情所作努力，相信巴方有能力克服災害。要共同推動中國和拉美國家開展全面交流合作，堅持多邊主義，構建開放型世界經濟，捍衛新興市場國家正當發展權益。中方支持巴西即將舉辦金磚國家領導人會晤，願同各方一道，推動會晤取得成功。

博索納羅表示，巴方歡迎中國企業來巴投資，在基礎設施建設和鐵礦石，油氣等能源領域加強合作。巴方重視中國開放市場帶來的重要機遇，希望擴大雙邊貿易，推動更多巴西農產品進入中國，巴方也願為中國企業和產品進入巴西提供良好條件。巴方願採取便利化措施，促進雙方人員交往和人文交流。

會談後，兩國元首共同會見記者，並見證多項雙邊合作文件的交換。