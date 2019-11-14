日韓軍事協定失效臨近　美軍高層連發警告矛頭對準中國

美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）當地時間11月13日在東京接受日本《讀賣新聞》採訪，強調向韓國政府施壓續簽日韓軍事協定，絕對不能讓中國、俄羅斯以及朝鮮三國坐收漁利。

受訪期間，米利就日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA）表示：「『絕對不能失效』就是向韓國傳遞的信號。」米利於11月13日結束對韓國的訪問，向韓國政府提出繼續簽署GSOMIA的要求。

米利說：「GSOMIA失效獲利的是朝鮮、中國以及俄羅斯。」在GSOMIA將於11月23日失效之前，除米利以外，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）也將在11月14日訪韓，屆時或敦促韓國政府重新考慮續簽GSOMIA。

當地時間2019年11月12日，到訪日本的美國參謀長聯席會議主席米利（左）與日本首相安倍晉三舉行會晤。（Reuters）

米利受訪時還針對日美安保條約稱：「日美安保條約堅如磐石，美國正在捍衛聯合防禦。」米利談及駐日美軍基地稱：「美軍的海外部署將變得效果顯著且高效。」

此外，就美俄退出《中導條約》（INF）一事，米利指出：「美國及其盟國必須具備對抗中國中程導彈的能力。」不過，當被問及美國是否會在日本部署中程導彈時，米利表示：「日本不同意的話不會部署。」

關於如何應對中國和朝鮮的導彈威脅，米利表示：「很難對大規模導彈襲擊做出反應，不僅僅是正面對抗飛過來的導彈，還必須具備網絡戰、電子戰以及破壞發射裝置的攻擊能力。」

8月23日，韓國政府正式通知日本決定終止GSOMIA，以此作為對日本政府在貿易領域持續施壓的報復手段。

值得注意的是，GSOMIA有效期臨近，美軍高層接連訪韓向韓國政府施壓。韓國《東亞日報》11月13日報道稱，繼上週美國國務院負責東亞太平洋事務的助理國務卿史迪威（David Stilwell）等國務院要員訪問韓國，向韓國施壓要求大幅增加駐韓美軍防衛費分攤額和恢復GSOMIA之後，從13日起，埃斯珀、米利等軍方最高領導人相繼大舉訪韓。有分析認為，美國在GSOMIA上的施壓力度將大於以往任何時候。

另據韓聯社報道稱，駐韓美軍司令艾布拉姆斯（Robert Abram）說，韓國和日本之間軍事情報共享協定的終止如果成真的話，可能會發出一個錯誤的信號，即美國及其兩個亞洲盟友沒有強大到足以確保該地區的安全。

韓聯社稱，艾布拉姆斯的言論呼應了美國常規觀點，即在該地區，這項有三年之久的協定是三邊安全合作的重要平台。