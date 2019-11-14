習近平會晤普京　俄羅斯國家基金將減持美元加碼人民幣

金磚國家領導人第十一次會晤近日在巴西舉行，中俄領導人再次會晤。除了政治方面合的作外，兩國在經濟領域的舉動引發外界關注。

習近平與普京（右）在巴西舉辦的金磚峰會上會晤。（AP）

普京（Vladimir Putin）在金磚峰會期間與中國國家主席習近平會晤時表示：「俄羅斯與中國的關係牢固穩定，並且具有非常好的發展潛力。我們在政治層面進行磋商，在經濟領域，國際舞台上進行合作。從全面意義上講，這就是全面的戰略伙伴關係。」

習近平表示，「當前國際形勢繼續發生複雜深刻變化，不穩定不確定因素增多。中俄要密切戰略協作，攜手維護國際關係基本準則，反對單邊主義、霸凌行徑，反對干涉他國事務，維護各自主權和安全，共同營造公平公正的國際環境。」

同一日，俄羅斯財政部副部長科雷切夫（Vladimir Korechev）表示，「俄羅斯央行已經調整了其國際儲備結構，並在繼續調整。俄羅斯財政部2020年計劃減少美元在國家福利基金中的比重，並在考慮增添人民幣等幣種。」

近年來俄羅斯在外匯儲備方面施行「去美元化」方針，同時又提高持人民幣佔比。10月初，俄羅斯央行數據顯示，俄央行國際儲備資產的13.4%位於中國，較2018年增加8.7個百分點，中國成為俄央行國際儲備資產最集中的外國國家。

值得一提的是，自2018年底以來，俄羅斯對金磚五國的美元出口結算下降近三分之一，至40.6%，盧布和歐元交易分別上升至23.1%和30.7%；而在俄羅斯和歐盟貿易中，歐元結算份額也在一直增加，歐元目前佔比為42.3%，而美元佔46.6%。

2019年6月份，俄羅斯持有的美債規模只剩下108.48億美元，與2018年初相比降幅已經達到88.7%。

與此同時，《俄羅斯報》中文網「透視俄羅斯」引述俄羅斯央行數據顯示，該國持有的中國國債已經達到650億美元，這是中國國債第一次在該國央行持有的外國證券中位列第一。不只如此，人民幣資產還為該國央行帶來年利率4.39%的收入，在該央行持有的資產中，利潤也位列第一。