安倍晉三被指公器私用　決定停辦賞櫻會　研究賓客人數減半

日本政府每年都會舉辦賞櫻會，表揚運動員、名人等的成就。最近有指首相安倍晉三任內賞櫻會賓客人數愈來愈多，甚至有眾多支持者參加，被質疑是公器私用。安倍決定停辦2020年的賞櫻會。官員11月14日表示，考慮將賓客人數減半。

日本政府每年都會在新宿御苑舉辦賞櫻會。（Getty Images）

政府原本計劃邀請約1萬賓客出席賞櫻會。自安倍2012年重掌相位，賓客人數愈來愈多，2018年更達約1.8萬人。共同社引述政府官員表示：比起公眾認為合適的招待人數，最好能控制在更小的規模。

反對派質疑安倍利用納稅人的金錢，邀請支持者出席賞櫻會。他們同時指出，賞櫻會前一天在東京都內酒店舉辦的安倍後援會「前夜祭」晚餐會費用為5000日元，費用過於便宜，認為也可能由安倍方面填補費用差額，表明將會追究。

立憲民主黨國會對策委員長安住淳表示，立民黨向承辦晚餐會的酒店詢價時，對方回答稱至少要11000日元。安住指出：「差額是如何處理的，這是非常關鍵的問題。」

官房長官菅義偉承認，要使到挑選賓客的過程更清晰和透明，不過強調賞櫻會的重要。他指，來自大使館等的很多外國賓客會出席賞櫻會，對於宣揚歷史、傳統和文化尤其重要。對於「前夜祭」晚餐會費用，菅義偉反駁指，5000日元屬合理價錢。

日本政府自1952年起於新宿御苑舉辦賞櫻會。面對反對派的指控，安倍決定停辦一年。政府全面審視挑選賓客條件、預算和賓客人數等問題後，將會重新舉辦。