《香港人權及民主法案》 若無參議員反對　最快下周一通過

美國《香港人權及民主法案》主要推手之一、共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）較早前在社交網推特（Twitter）貼文稱，參議院已加快通過有關法案的程序，並強調如無參議員反對，最快可於下周一（18日）通過。

Today we set in motion an expedited process in the Senate to pass the #HongKong democracy act. If no Senator objects it could pass as early as next Monday. https://t.co/iGdJrZvxMF — Marco Rubio (@marcorubio) November 14, 2019

參議院外交關係委員會主席里施（Jim Risch）和魯比奧周四（14日）宣布啟動「熱線」程序，讓參議院能夠快速一致通過《香港人權與民主法案》；如果參議院通過法案，參眾兩院將整合兩個版本，再提交總統特朗普決定簽署或否決法案。

里施表示，世界需要看到美國會站起來，並對中國共產黨說他們對香港人所做的事是錯的。他強調，美國與香港人同行，期望與參議院領袖與民主共和兩黨同事迅速推動法案。

如果某一項法案較無爭議或已獲得兩大黨有共識支持，參議員就會啟動俗稱「熱線」機制，讓兩黨黨團透過非正式溝通方式，徵詢每位議員的意見，藉此讓法案跳過一般程序並獲得優先處理；若無人提出反對，參議院領袖即可應要求，在院會裁示法案以「一致同意」方式通過。

（綜合報道）