【通烏門】美媒：有第二名證人聽到特朗普致電追問調查拜登進展

美國眾議院對總統特朗普（Donald Trump）發起彈劾調查，11月13日舉行首場公開聽證會後，外界關注特朗普7月26日時與美國駐歐盟大使的一次通話，他被指追問調查政敵拜登（Joe Biden）的進展。署任美國駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor）13日首次透露，有一名下屬聽到特朗普該次與「通烏門」事件相關的通話，美聯社14日亦指出，另有一名官員亦聽到通話內容。

署任美國駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor）作供（美聯社）

泰勒13日在聽證會上首次表示，他的一名助手曾聽見特朗普7月26日與美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）通話，追問有關拜登的調查進展，桑德蘭則回應指烏克蘭已經作好調查的準備。

美聯社14日引述匿名消息人士報道，另有一名官員，即駐烏克蘭外事官賈揚提（Suriya Jayanti）亦聽到7月26日的通話。賈揚提原計劃於10月出席閉門聽證會，但因馬里蘭州前眾議員卡明斯（Elijah Cummings）的喪禮而取消，目前未重新安排。

報道指，這兩名大使館官員可以證明特朗普在「通烏門」當中的參與程度。特朗普13日則表示，完全記不起7月26日的通話。