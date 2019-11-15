Instagram隱藏「like」數測試擴大至全球　用戶評價不一

Facebook旗下社交網站Instagram在Twitter宣布，由11月15日起開始，隱藏貼文公開「like」數的測試，會擴大到全球，而非本來的七個國家。

根據Instagram的做法，正接受測試的用戶，只會看到自己上傳貼文的「like」數目，在動態消息中，將無法看到其他人照片和影片的「like」數目和瀏覽量數目。

在測試中，用戶不會看到他人貼文的

事實上，Instagram之前已在七個國家進行測試，包括澳洲、巴西、加拿大、愛爾蘭、意大利、日本和新西蘭。該公司稱，先前的測試獲得正面看法，但也表示，這做法對該社交媒體而言是一種根本上的改變，因此決定持續測試，了解全球用戶的反應。

Instagram強調，了解「like」數對許多創作者非常重要，因此他們會積極思考其他方式讓創作者能與合作夥伴交流其作品的價值。

Instagram是Facebook旗下的社交網站（路透社）

Instagram的母公司Facebook指，測試是想減輕用戶對「有多少人like」的壓力，至於輿論則認為，Instagram此舉會減少「呃like」的貼文，打擊胡亂追求like數字的風氣，但也有可能影響網紅收入。

Instagram的測試，並非人人喜歡。不少用戶在Instagram的貼文下方留言，建議應該提供選項，讓用戶自行決定是否公開或隱藏「like」數，有用戶又建議，可以讓通過驗證的企業顯示「like」數，而不是完全隱藏，也有用戶直接稱，討厭這項測試，希望可以改回來。

除此之外，Instagram今年8月也新增功能，可讓用家「一click舉報」内容不實的貼文，以打擊假消息散播。