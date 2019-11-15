習近平時隔一個月再會莫迪　印媒透露內情

中國國家主席習近平在金磚峰會同印度總理莫迪（Narendra Modi）再次舉行會晤，與上次會晤僅隔一個月，印媒透露會談細節。

新華社11月14日報道，中國國家主席習近平13日在巴西利亞會見印度總理莫迪。

莫迪（左）未加入15國11月4日發表的將在2020年簽署RCEP的聯合聲明。圖為11月13日在巴西的會晤。（新華社）

習近平稱，兩人之前不久在金奈成功會晤，就國際和地區形勢以及兩國關係中的重大問題深入溝通，兩國有關部門正加緊落實兩人達成的共識，延伸和擴大金奈會晤積極效應。

他又指「雙方要擴大雙向貿易和投資規模，在產能、醫藥、信息技術、基礎設施建設等領域打造新的合作增長點。」他又表示「中印要共同努力，堅持多邊主義，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制」等。

莫迪則稱，期待與習近平續保持密切交往，妥善管控分歧，引領兩國關係取得更多成果，不斷邁向新高度。

印度總理莫迪（Narendra Modi）當天還在Twitter上用中文發佈消息稱「我與習近平主席舉行了會談，討論了深化雙邊合作的幾個話題。今天的討論將為印中關係增添新的活力。」

《印度時報》（Times of India）11月15日發表題為《莫迪與習近平就貿易與邊境對話機制達成共識》的文章稱，莫迪同習近平在巴西首都巴西利亞舉行的金磚國家（Brics）峰會間歇舉行會晤時指出，雙邊特使或將再次碰頭研究「邊境問題」（Boundary Question），兩人重申邊境地帶和平與安全問題的重要性。此前10月11日在印度金奈的非正式會晤中，未能決定特使會晤的最終日期。

消息還稱，兩位元首達成共識，雙方新的高級別貿易代表會晤機制應當儘早啟動。此外，印度決定退出《區域全面經濟夥伴關係協議》（RCEP）的議題在對話中也有提及。