澳洲兩議員疑因批評中國言論被拒入境　中方：不歡迎

澳洲兩名國會議員原定12月到中國交流，但懷疑因近期批評中國政府的言論而被拒入境。中國駐澳洲大使館表明不歡迎他們進入中國。

兩名澳洲議員懷疑因批評中國政府的言論而被拒入境。（Getty Images）

兩名議員分別是同屬執政自由黨的眾議員黑斯蒂（Andrew Hastie）和參議員佩特森（James Paterson）。他們原訂12月9日到11日，參加澳洲智庫中國事務組織（China Matters）舉辦的研習團，前往北京訪問交流。智庫其後發表聲明證實，中國駐坎培拉大使館表示不歡迎兩人進入中國。

黑斯蒂和佩特森在聯合聲明表示，對錯失交流機會感到失望，又稱中國之所以不歡迎他們，明顯是因為其針對中國共產黨所發表由衷言論。

中國駐澳洲大使館指，對無端抹黑中國、動輒向中方施壓、挑釁中國主權和尊嚴、破壞中澳互信的人，中國人民不歡迎。當局稱只要有關人士認真反省和糾正自己的錯誤，客觀理性看待中國，尊重中國人民自主選擇的道路和制度，中方交流和對話的大門仍將向他們敞開。

China has declared it won't "yield to colonization of ideas and values" and says Liberal MPs Andrew Hastie and Senator James Paterson will need to "repent and redress their mistakes"https://t.co/vEy5RiXDfA — SBS News (@SBSNews) 2019年11月16日

黑斯蒂8月時曾於澳洲報章《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）和《時代報》（The Age）大談中國威脅論，把中國崛起與納粹德國相提並論，引來北京批評。