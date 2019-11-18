東盟防長非正式會議　聚焦南海和羅興亞問題

東盟十國國防部長11月17日於泰國曼谷出席非正式會議，聚焦多個地區議題，包括南海和羅興亞問題。

東盟十國國防部長出席非正式會議。（美聯社）

馬來西亞國防部長薩布（Mohamad Sabu）表示，南海主權問題已經影響到地區安全，為了區域的穩定與和平，各國必須確認南海的自由開放，確保航行安全和南海非軍事化。薩布也表示各方要尊重並執行《南海各方行為宣言》，確保區域的和平與穩定。

薩布也提到羅興亞問題。他指，流離失所的人士會影響東盟安全，不過馬來西亞已經準備好根據東盟機制化解危機。他認為。如果現時局勢未能透露司法程序解決，將有愈來愈多人，尤其是羅興亞人，從緬甸逃亡至鄰近國家包括馬來西亞。

穆罕默德薩布於開幕式前透露，東盟和中國國防部長在當日上午的會議中同意將再舉辦東盟中國共同海上軍演，不過尚未討論軍演地點和詳情在。

菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）表示，2018年7月東盟防長會議通過東盟防長擴大會議海上互動準則（ADMM Guidelines for Maritime Interaction），希望準則可以成為東盟各國海軍和海事機關之間的互動規則，避免誤判和意外，也希望準則可以成為東盟和中國磋商南海行為準則的參考。