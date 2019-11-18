【中美貿易戰】白宮證實特朗普將參觀德州蘋果製造工廠

中美會否同意押後定於12月15日對手機、手提電腦等加徵關税，仍是未知數。在這敏感時刻，白宮11月17日證實美國總統特朗普（Donald Trump）與蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）20日將一同參觀蘋果公司（Apple）位於美國德州奧斯汀（Austin）的生產線。

特朗普一直呼籲美國企業在當地生產，以提供就業職位。2019年9月，蘋果宣布將於美國德州生產Mac Pro個人電腦。外界相信今次參觀安排是特朗普為展示蘋果在美國創造新職位的成績，此舉亦有助突顯庫克與特朗普的密切關係，有利蘋果向美國商務部申請更多關税豁免。

自2019年6月末以來，有關蘋果要將Mac Pro生產線遷至中國的消息就不脛而走，稱在中國生產將使得蘋果有可能實現比將零部件運往美國更低的運輸成本。

庫克在7月30日的季度財報電話會議上指出，蘋果產品和零部件的生產地包括中國、日本、韓國等，「申請關税豁免就是為了能繼續在美國生產」。

蘋果公司的產品生產線重度依賴中國，幾乎所有的蘋果硬件產品都在中國組裝生產。庫克在2017年底造訪中國時讚歎道，「這裏的技術真令人難以置信。」2018年5月，庫克還透露，自己曾親自告訴特朗普，對中國徵收關税是錯誤的做法。

在爭取完Mac Pro零部件的關税豁免權後，庫克還在想方設法「遊說」特朗普政府將蘋果其他產品及零部件也納入豁免清單。