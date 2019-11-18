中國駐英大使劉曉明：中方無意等着與下屆美總統再談貿易戰

中國駐英國大使劉曉明11月14日接受美國記者採訪。對於中國是否持觀望立場，等着與下一屆美國總統再談的問題，劉曉明做出回應。

2019年11月14日，劉曉明在受訪時就華為、中美關係、中英關係、英國脱歐等問題闡述了中方的看法和立場。（Reuters）

中國駐英國大使劉曉明11月14日在出席「法國巴黎銀行全球市場大會」並發表主旨演講後，接受了美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）資深記者威斯巴赫（Annette Weisbach）的採訪。

劉曉明在受訪時表示，中國無意與美打仗，無論是冷戰，還是熱戰，還是貿易戰。中方希望與美國建立合作、協調、穩定、不衝突、不對抗的關係。中美是世界上最大的兩個經濟體，中美關係是世界和平與繁榮決定性因素。中美合則兩利，鬥則俱傷。因此中方對與美開戰不感興趣。

他說，中方不要求歐洲國家在中美之間選邊站隊。英美有特殊關係，但中英也在致力於打造「黃金時代」。中方追求互利共贏，而非「零和」遊戲，既不是歐洲贏、美國贏而中國輸，也不是中國贏、歐洲贏而美國輸。希望大家實現共贏，這就是中方的立場。

中美貿易談判的癥結在哪裏？劉曉明表示，根據他的理解，關税應該是重要議題之一。加徵關税不符合自由貿易原則，「貿易戰」起於加徵關税，也應該以取消所有加徵的關税而告終。希望第一階段協議能儘快順利達成，以便能夠進入第二、第三階段。

主持人提問時稱，2020年美國將舉行大選，貿易戰將與選戰交織在一起，中國是否持觀望立場，等着與下一屆美國總統再談？

劉曉明對此回應稱，他認為這不是中方的立場。中國持開放態度，希望問題解決得愈早愈好，因為這不僅符合中美兩國的利益，也符合全世界的利益。中美貿易衝突已給世界帶來許多不確定性、不可預測性，全世界都很關注，中美雙方談判官員責任重大。

劉曉明強調，他認為中方不會觀望，這不是中方的立場。中方希望儘快達成協議，但是「一個巴掌拍不響」，需要雙方共同作出努力。