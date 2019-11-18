【中美貿易談判】中方聲明缺關鍵表述　劉鶴最新通話預示什麼

在中美貿易協議即將達成最後階段，中美經貿高級別磋商雙方牽頭人11月16日再次通話，與此前通話相比，中方聲明內容也大不相同。

10月10日，劉鶴（中）赴華盛頓會談前與美方代表合照，笑容滿面。（AP）

綜合媒體11月18日，此次通話消息由中國商務部11月17日發布，中美經貿高級別磋商負責人通過電話討論了兩國第一階段貿易協議的相關問題。消息中沒有透露其他細節。

按照中國官方媒體新華社稱，中國副總理劉鶴是應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）舉行了電話會談。「雙方圍繞第一階段協議的各自核心關切進行了建設性的討論，並將繼續保持密切交流。」這也是時隔約2周雙方再次舉行電話商談。

值得一提的是，新華社發布的中方聲明中沒有使用「進展」這一表述。

此前，在11月1日通話後新華社稱「雙方就妥善解決各自核心關切進行了認真、建設性的討論，並取得原則共識。雙方討論了下一步磋商安排」。美國貿易代表辦公室隨後發聲明稱，通過此次通話，與中方在眾多領域取得進展。

10月25日，新華社在通話後稱「雙方同意妥善解決各自核心關切,確認部分文本的技術性磋商基本完成。雙方確認就美方進口中國自產熟制禽肉、鮎魚產品監管體系等效以及中方解除美國禽肉對華出口禁令、應用肉類產品公共衛生信息系統等達成共識。」美國貿易代表辦公室發表聲明說：「他們在具體問題上取得了進展，雙方即將確定協議的某些部分。」

10月25日，特朗普在中美官員通話後稱，談判進行得非常好，很多好事正在發生。（Reuters）

目前，關於中美貿易協議的進展，最近一段時間消息不斷，而且各方釋放出來的信號也不盡相同。美國國家經濟委員會（NEC）主席庫德洛（Larry Kudlow）11月14日強調「談判進入最終階段」。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）11月15日也表示「第一階段的協議極有可能達成」，特朗普（Donald Trump）政府的樂觀論調正在增加。

不過，中美在水面下的討價還價一直在持續。中國提出大量從美國進口農畜產品和液化天然氣（LNG），不過美國方面提出「2年內進口額達到400億美元至500億美元」，要求進口量翻倍，為了確保中國履行承諾，還要求寫入數值目標。中方主張翻倍不現實，認為如果達不到要求，特朗普政權或重啟制裁，因此對寫入數值目標持謹慎態度。

與此同時，在保護知識產權問題上雙方的主張也存在不一致。美國方面，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）等對華強硬派要求驗證知識產權保護的執行情況等中國的法律制度。中方認為美方的過渡干涉涉及國家主權問題，雙方未能達成妥協。

此外，中國方面強調撤銷制裁關税是「達成協議的重要條件」，要求美方取消9月啟動的1,100億美元規模的制裁關税。但特朗普對此還沒有開綠燈。