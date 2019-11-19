正面回擊佩洛西　特朗普稱考慮出席彈劾調查聽證會

美國總統特朗普（Donald Trump）11月18日首次表態，指或會願意出席彈劾調查聽證會，回應眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的說法。

特朗普發文指，瘋狂且無所事事的眾議長佩洛西建議他出席虛假的彈劾政治迫害聽證會。特朗普說，雖然他沒有做錯什麼，但是為了讓國會重新聚焦，他會好好考慮出席聽證會一事。

....that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年11月18日

佩洛西當11月17日在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）電視節目《面向全國》（Face the Nation）訪問時，邀請特朗普出席聽證會，就議員的提問做出回應。

佩洛西說，如果特朗普認為可以就議員們的提問作出辯解，他可以提交書面回應，也可以選擇親自出席聽證會講出真相。她還反駁了特朗普稱「程序不公平」的指控，稱他可以在委員會面前「說出他想要的一切真相」。她說：「如果特朗普掌握的信息可以為他開脱罪責，那麼我們期待看到它。」

佩洛西亦嚴厲警告特朗普不要企圖對舉報人「圖謀不軌」，並且總統的言行舉止完全在她的「掌控之下」，她 「將確保」特朗普「不威脅」舉報人。