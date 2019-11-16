【通烏門】白宮公布特朗普與烏克蘭總統首次通話記錄

美國眾議院對總統特朗普（Donald Trump）發起彈劾調查，於11月15日舉行第二場公開聽證會。白宮同日公布特朗普與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）第一次通話的記錄。

前駐烏克蘭大使約萬諾維奇11月15日出席公開聽證會。（Reuters）

特朗普與澤連斯基於4月21日進行第一次通話，祝賀澤連斯基當選，「我認為你會做得很好」。「我在烏克蘭有很多認識你、並且喜歡你的朋友。他們期待你獲勝。」「這確實是一件了不起的事情。」

澤連斯基表示，烏克蘭是一個美好的國家，希望特朗普到訪。對此，特朗普提及他曾舉辦環球小姐（Miss Universe）選美，指「烏克蘭一直有非常好的代表。」並表示當澤連斯基一切就緒後，會邀請他訪問白宮。特朗普在通話中稱，「我們有很多事情需要討論，但我們一直與你同在。」

當澤連斯基邀請特朗普出席就職典禮時，特朗普表示美方至少會派出非常高級別的官員出席。副總統彭斯（Mike Pence）原定參加澤連斯基的就職典禮，不過最後由美國能源部長佩里（Rick Perry）出席。

美國有線新聞網絡（CNN）16日報道指，白宮公布的記錄有明顯遺漏。根據白宮早前發布的新聞稿，特朗普當時向澤連斯基表示，共同致力於「根除腐敗」，但白宮15日公布的通話記錄無顯示關於「腐敗」的問題。