日揆安倍晉三刷新在任時期最長紀錄在望　政治遺產卻欠奉

日本首相安倍晉三的累積在任天數在11月19日與前首相桂太郎並列歷代最長，不過當地傳媒認為，安倍在任7年多上來卻未能留下傳於後世的決定性政治遺產。

據共同社、富士電視台、《產經新聞》等日媒報道，安倍11月19日的累積在任天數達到2,886天，與桂太郎並列日本歷代最長，在任時間合計達7年11個月。安倍更會於20日將在任天數將升至單獨第一，是日本政壇近106年以來首次刷新紀錄。

共同社稱，在第二屆安倍內閣成立後，他提出「安倍經濟學」，一直推行經濟最優先，但有執政自民黨高層認為「仍未看到」安倍能留下傳於後世的具決定性政治遺產。在森友和加計學園、「賞櫻會」等問題上，安倍及政府亦被批評缺乏緊張感。

內閣官房長官菅義偉18日表示，安倍內閣之所以能夠成為長期政權，「提出經濟最優先，接連實行金融和財政政策、地方創生等成長戰略的因素很大。」不過，日媒指通過「安倍經濟學」恢復經濟仍處於進行中。在自民黨總裁任期餘下不到2年的形勢下，安倍政權能否令國家擺脱通縮仍是未知數。

此外，被安倍稱為「夙願」的修憲事項，鑑於修憲勢力跌破三分之二議席，前景也仍然未明朗。另據產經新聞社聯合富士電視台日前進行的民調顯示，安倍內閣支持率呈下跌趨勢，執政黨危機持續加強。

日本首相安倍晉三在任天數有望躍居第一，但被指缺乏政治成就。（Getty Images）

在被安倍追平前，一直獨佔鰲頭的是活躍於明治後期至大正時期的桂太郎，被認為由於政治形勢比較穩定得以長期執政。

而排名歷代第三的佐藤榮作於1964年至1972年擔任首相，任期2,798天，現在仍是日本首相連續在任天數的首位。他是安倍的外祖父、前首相岸信介的胞弟。

安倍在2006年9月首度上台執政，但到了翌年8月結束。他在2012年再次捲土重來並在任至今，其自民黨總裁任期至2021年9月結束。如果安倍政權維持到東京奧運後的2020年8月24日，將在連續在任紀錄上也超過佐藤榮作，成為單獨第一。