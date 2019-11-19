中美首階段協議只是望梅止渴？ 美國業界有不同看法

中美兩國圍繞貿易談判爆發諸多分歧，使得外界對第一階段協議的樂觀情緒有所減弱。有業界人士預測，美中仍可能在今年聖誕節前簽署階段性協議。

CNBC18日引述不願具名的中國官員稱，由於美國總統特朗普仍未承諾撤銷關税，北京對於達成貿易協議感到悲觀。美國《華爾街日報》13日亦報道稱，中國對在可能達成的協議文本中承諾特定數量的農產品猶豫不決，並拒絕美國對技術轉讓限制和執行機制的要求。

儘管北京時間11月7日，中國商務部新聞發言人高峰在例行記者會上宣布，過去兩週中美雙方牽頭人就妥善解決各自核心關切，進行了認真、建設性的討論，同意隨協議進展，分階段取消加徵關税。但該消息被認為是中方的一廂情願。美國總統特朗普11月8日否認了中國商務部7日的說法，稱他並未同意取消關税。

中美就何時取消關税等問題尚未達成共識。美國一位前任貿易官員表示，中國官員們拖延對美方做出承諾，直到確保特朗普政府將在第一階段協議中取消已經實施的關税。

但美國業界人士卻有不同看法。據美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）11月19日報道，太平洋投資管理公司（Pimco）的常務董事與副主席斯圖津斯基（John Studzinski）認為，美中兩國有可能在今年聖誕節前完成「第一階段」協議的談判。他在廣州舉行的東西方科技會議上表示，美中之間仍然存在着採購農產品的規模、強迫技術轉讓與更廣泛執行機制等問題。但是美中有可能在12月初前解決這些問題，並在今年聖誕節前簽署階段性協議。

他說，特朗普對此很重視，他得到了很多美國CEO的支持，他們希望看到美中更廣泛關係，以及貿易對話中實現某種形式的穩定。但是斯圖津斯基也提醒稱，美中達成「第一階段」協議並不會解決兩國間的所有問題。

據多家西方媒體報道，美中談判目前進展不利，仍存在諸多分歧。CNBC11月13日曾報道稱，儘管一個月前美中雙方曾表示原則上達成了協議，但目前雙方仍處於僵局。知情人士稱，美國正試圖爭取中國在監管知識產權保護方面做出更大讓步，並停止以強迫技術轉讓換取部分關税減免的做法。