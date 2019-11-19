【中美關係】赴美留學人數連續三年下降　美國務院：歡迎中國學生

美國國務院報告顯示，赴美海外留學生人數連續第三年下降，分析指背後存在多重原因。同時，美國務院特別指出歡迎中國留學生。

美國國務院教育文化事務局和國際教育協會11月18日發佈的國際教育交流報告顯示，2018學年赴美國接受本科及以上高等教育外國留學生人數按年下降1%。這是該數字連續第三年出現下降，之前兩年分別下降7%和3%。

美國國務院負責學術項目的副助理國務卿卡薩格蘭德（Caroline Casagrande）在當日記者會上表示，赴美留學生人數出現下滑的原因主要是美國大學學費昂貴。她同時表示，2018學年1%的下滑相比2017學年7%的下滑已經有很大好轉，表明「特朗普（Donald Trump）政府正在努力為國際學生提供更多資源」。

中國留學生在美數量位居第一，圖為2019年哥倫比亞大學畢業典禮上的中國留學生團體。（新華社）

報告顯示，儘管2018學年赴美留學人數下降，但在美國學習的海外留學生總人數在2018學年創下新高，達到109.5萬人，按年增長0.05%。其中，中國留學生以接近37萬人的總人數名列第一，約佔外國留學生總人數的三分之一。

儘管中國留學生總人數依然位列第一，但報告顯示，多個大學2018學年新入學學生中，中國學生人數出現大幅下降，其中阿拉巴馬大學中國留學生人數下降達43%。

有美媒分析認為，是美中貿易磨擦使中國學生更難獲得簽證從而導致留學生人數下降。也有分析認為，澳洲和加拿大的大學採取更多方式努力吸引中國留學生也是重要原因。俄羅斯衛星通訊社則提到，還有一些人認為是特朗普此前的民族主義言論導致國際學生人數的下降。

對此，卡薩格蘭德表示，美國務院正在做很多努力鼓勵中國學生赴美國留學，例如近期派出代表團到中國宣講等，「美國希望中國學生來留學」。

美聯社還報道稱，卡薩格蘭德在接受記者採訪時說，與去年的下降相比，現在的情況要好得多，「特朗普政府為國際學生流動提供比以往更多的資源」。