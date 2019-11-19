美媒批特朗普得寸進尺：把貿易戰變成沒有結局的電視騷

對於還沒有進展的中美貿易談判，連美媒也忍不住指責美國總統特朗普（Donald Trump）的舉動，稱特朗普只把貿易戰當成「電視騷」，還遲遲不肯向「觀眾」透露結局。

特朗普（Reuters）

美國《紐約時報》11月18日報道，中美貿易談判在10月達成第一階段貿易協議共識後，至今為止雙方仍未定下簽署協議的時間。報道認為，這主要是由於特朗普「不可預測」。

報道指出，特朗普雖然自稱為一個擅長對中國軟硬兼施的談判高手，但至今還沒談出任何成果，並且大有可能再次進入「死胡同」的迹象。文章認為，特朗普將貿易戰變成一場「電視節目」，觀眾只能看到特朗普做出各種難以預測的舉動，卻猜不透貿易談判的最終結局。因此，那些很難輕易改變供應鏈或調整產品出貨時間的企業深陷泥沼，市場不確定性也進一步增加。

中國社會科學院美國所研究員劉衛東表示，每當中國看似做出讓步的舉動，美國就會立即增加新的、更大（過分）的要求，這也是中方絕對不能接受的事情。

美國財經新聞台CNBC 11月18日報道引述消息人士透露，在特朗普拒絕取消對華關税後，中國政府內部現在對達成貿易協議感到悲觀。消息人士指出，北京目前正在密切關注特朗普的彈劾聽證會及2020年美國總統大選。報道認為，北京目前最合適的行動是觀望，而非急於簽署協議。