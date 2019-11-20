美韓攤分軍費談判破裂　華府代表提早離場

美國和韓國11月19日舉行《防衛費分擔特別協定》談判，商討首爾增加軍費開支，分擔駐韓美軍的費用。不過兩國未能收窄分歧，最終談判破裂。

韓方談判代表鄭恩甫表示，美方的總體提議和韓方的原則立場之間有相當大的差距。（美聯社）

韓方首席代表、防衛費分擔談判大使鄭恩甫在記者會上表示，美方的總體提議和韓方的原則立場之間有相當大的差距。他指，美國要求韓國大幅增加軍費開支，但韓國希望尋求雙方同意的分擔計劃。他未有透露華府要求的金額，但指對方希望首爾分擔比起以往更廣泛的開支，包括美軍基地韓國員工的薪金、設施建設和物流支援的成本。

鄭恩甫解釋，未能按計劃開會是因為美方首先離場，不過雙方未有討論裁減或撤走駐韓美軍的問題。他指，雙方亦已經安排下一輪談判，但未有透露具體時間。

鄭恩甫和美方談判代表德哈特（James DeHart）在韓國國防研究院進行談判。雙方會面約80分鐘後提早散會。德哈特隨後於記者會上表示，提早離場是希望給予時間韓國重新考慮。他指，不幸地，韓方提出的計劃未能有效回應美方提出公平對等分擔軍費的要求。

朝鮮和韓國目前仍處於戰爭狀態，雙方未簽署和平協議。現有2.85萬美軍駐守韓國。華府和首爾年初簽署2019年的攤分軍費協議，首爾同意支付8.9億美元的軍費。韓國議員指，美國要求韓國每年支付50億美元。