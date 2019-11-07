美韓第四次戰略經濟對話　首次發表聯合聲明

美韓兩國11月6日在首爾舉行第四次戰略經濟對話，並在會後發表聯合聲明，深化兩國經濟合作關係，這是美韓第一次在戰略經濟對話後發表聯合聲明。

美國副國務卿克拉奇11月6日與韓國外長康京和等官員交談。（Reuters）

韓聯社6日報道，韓國外交部第二次官（副部長）李泰鎬和美國國務院主管經濟事務的副國務卿克拉奇（Keith Krach）分別作為雙方首席代表與會。美方代表團包括負責韓日事務、貿易政策談判事務的助理國務卿等20多人，與會者規模創歷屆之最。

聯合聲明強調，經濟關係是美韓關係的核心軸，兩國經濟關係緊密牢固，雙方將不斷擴大經貿合作。聲明還列出了雙方在開發合作、基礎施設、科技數碼、能源和智能城市四大領域，對接美韓新南方政策與印太戰略的合作方案。

克拉奇在會上表示，美韓經濟關係已超越貿易投資範疇，開始在國際經濟安全領域產生影響。雙方還在會上就衛生安全、環保和增強女性經濟力量等領域合作進行了深入探討，並商定繼續進行副部級工作層磋商，開展密切合作。下屆會議將於2020年在華盛頓舉行。

報道引述韓國一名政府官員的評價報道，美國派出高級別代表團，說明美方對經濟合作賦予重要意義，美韓雙方通過發表聯合聲明，將合作寫入文件，對今後兩國經濟合作的進行具有積極意義。