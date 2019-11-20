【通烏門】聽證會繼續　白宮官員形容通話不恰當不尋常

美國眾議院情報委員會11月19日繼續舉行公開聽證會，對總統特朗普（Donald Trump）進行彈劾調查。國家安全委員會烏克蘭專家文德曼（Alexander Vindman）認為，特朗普要求烏克蘭調查前副總統拜登（Joe Biden）的通話不恰當。

文德曼出席公開聽證會，遭到共和黨人質疑對美國的忠誠。（美聯社）

文德曼和副總統彭斯（Mike Pence）外交政策助理威廉姆斯（Jennifer Williams）同樣對特朗普7月25日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的通話提出疑問。

文德曼向委員會表示，總統要求調查政治對手是不恰當。他指，曾與負責歐洲事務的副助理國務卿肯特（George Kent）和另一名情報人員討論通話，二人均牽涉烏克蘭政策。

威廉姆斯則認為，特朗普和澤連斯基的通話不尋常，因為討論牽涉似乎是國內政治事務。她表示，白宮預算辦公室曾指，署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）指示扣起3.91億美元對烏克蘭的安全援助，但她從不知道撥款為何於9月批出。

特朗普攻擊二人「永不支持特朗普」（Never Trump）。被問到會否考慮加入烏克蘭政府，文德曼回應指，他是美國人，不會考慮有關建議，形容是「滑稽」。被問到會否形容自己為「永不支持特朗普」，文德曼反指自己永不分黨派，威廉姆斯則表示不會形容自己為「永不支持特朗普」，並對特朗普的攻擊感到驚訝。