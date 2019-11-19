美國駐歐盟大使致電特朗普　美外交官稱內容非常特別

美國國會眾議院對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾調查正在進行。美駐烏克蘭大使館政治顧問霍姆斯（David Holmes）表示，曾在餐廳聽到美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）致電特朗普，他形容電話內容非常特別，桑德蘭用詞「豐富多彩」，包括曾向特朗普稱「澤連斯基（烏克蘭總統）『愛你的屁股』（loves your ass）」。

霍姆斯11月15日到國會作供。（AP）

眾議院11月18日公布霍姆斯的證詞文本。霍姆斯表示，「我之前從未見過這樣的事情，有人在餐廳使用手機與總統通話，直率、用語豐富多彩。這通電話非常特別，以至於我清楚地記得。」

霍姆斯同時透露，美國9月11日向烏克蘭發放援助，有指是相信烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）可能同意美國有線電視新聞（CNN）的訪問，在美國恢復援助後，宣布對民主黨候選人拜登（Joe Biden）進行調查。

據CNN報道，霍姆斯15日出席聽證會指出，桑德蘭在通話時向特朗普表示，澤連斯基「愛你的屁股」（loves your ass），「願意為你做任何事情。」隨後桑德蘭向霍姆斯稱，「特朗普一點都不在乎烏克蘭，只關注與他有關的大事，比如對拜登的調查。」