美防長：美國與菲律賓防禦條約涵蓋太平洋地區包括南海

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）11月19日承諾，美國與菲律賓的共同防禦條約涵蓋整個太平洋地區，包括主權有爭議的南海。

美國國防部官方網站指，埃斯珀19日在菲律賓國防部大樓與菲國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）舉行了會晤。

埃斯珀在會晤後舉行的聯合記者會上表示，1951年簽署的《美菲共同防禦條約》適用整個太平洋地區，包括南海。

五角大樓在一份聲明中稱，美菲兩國國防部長在會談中都確認條約的使用範圍包括南海。

根據這項條約，對菲律賓的武裝攻擊會導致美軍做出回應。

美菲聯合聲明稱，美國和菲律賓重申致力於維護南海的航行、飛越自由和其他合法用途，並強調根據國際法和平解決爭端的重要性，正如《聯合國海洋法公約》所反映的那樣。

美菲國防部長討論了促進美國幫助菲律賓武裝部隊實現現代化、提高海上安全能力和領域意識以及提供快速人道主義援助的各項建議。

雙方確認將進一步深化和擴大防務合作，加強各自的國防能力和互操作性、加強聯合軍事演習、災害應對措施、網絡安全意識，以及通過《加強防務合作協議》改善國防基礎設施。

今年3月份，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在訪問馬尼拉時也做出了類似的承諾。這是多年來美國高官首次就《美菲共同防禦條約》是否適用主權有爭議的南海做出公開和明確表述。

此前，菲律賓官員表示，這項條約並不明確美國是否有義務因為菲律賓人員和軍事裝備在南海受到攻擊而做出軍事反應。