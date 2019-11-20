【中美貿易戰】談判陷僵局或導致年內無協議　中美拋出相同暗示

隨着智利總統宣布本屆亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議取消，外界更為擔心中美兩國會否簽署第一階段貿易協議。近日外國媒體不斷有消息人士指出，雙方在一些核心問題上的分歧無法輕易消除，因此貿易談判恐再次陷入僵局。目前，中美官方非常有默契地拋出暗示，希望降低外界對達成協議的期待。

2019年11月19日，美國總統特朗普威脅稱，如果美中不能達成協議，他將提高對華關税。（AP）

中國官方媒體《環球時報》於11月19日報道，在於19日舉行的中美企業家圓桌會上，中美政府官員、企業高層人士及專家就貿易談判進行了討論。有中方人士指出，儘管中美兩國之間的對話仍在繼續，但由於兩國立場存在根本差異，導致貿易談判中的許多障礙難以消除。

美國方面的態度也顯得不太樂觀。《華爾街日報》11月19日報道，據知情人士透露，美國總統特朗普（Donald Trump）面臨着來自政府內部和關係密切人士的壓力，他們將談判進展緩慢歸咎於北京方面拒絕兑現談判桌上的承諾。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）貿易專家史劍道（Derek Scissors）指出，他預計美中不會在11月完成協議，並認為美國國內將因特朗普呼籲美中貿易戰休戰而展開政治鬥爭。還有消息人士透露，特朗普政府或考慮將2019年內達成美中第一階段協議的計劃擱淺。

特朗普政府前白宮國家經濟委員會副主任克里特威廉斯（Clete Willems）也認為，「消除關税是一個複雜的問題，需要很長時間才能達成協議」。