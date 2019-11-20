【中美貿易談判】摩根士丹利：協議或即將達成

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）談到美中第一階段協議的談判時，提到正在「衝刺」。但中方對代表通電話的公告，絲毫未透露進展。但摩根士丹利（Morgan Stanley）認為，美中第一階段協議或很快將會達成。

摩根士丹利亞太區聯席總裁高浩灃（Gokul Laroia）當地時間11月19日在新加坡出席峰會時對美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）記者表示，美中達成「第一階段」貿易協議的可能性在上升，因為「構成協議的內涵標準實際上已經降下來了。」高浩灃同時警告稱，當下採取刺激型經濟政策的政府、央行日漸增多，如果美中這時候決定不達成「第一階段」貿易協議，各國努力所見成效，都將會打折扣。

高浩灃補充說：「協議與政策結合的方式，遠比僅有政策更有力。」「無論是貨幣政策還是財政手段，有效程度都不如達成了貿易協議。尤其是在沒有協議，潛在的不穩定性投資因素還很高的情況下。不僅對於亞洲，全球都是如此。」

非盈利組織基辛格中美研究所（Wilson Center's Kissinger Institute）總監戴利（Robert Daly）當天亦在新加坡的峰會間歇對CNBC表示，兩國無論達成何種協議，大概率上都要看北京定的條件。

美國總統特朗普（Donald Trump）11月19日在內閣會議上稱，「中國將不得不達成一項我喜歡的協議。」「如果我們無法與中國達成協議，我就會把關税提得更高。」

美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）當天在白宮被問及美中貿易談判進展時表示：「雙方還在談。」

《華爾街日報》11月19日發表題為《美中貿易談判停滯，僵局威脅再起》的文章認為，雙方膠着的無進展狀態，源自特朗普面臨政府內部及親近政府人士的壓力。這些人認為，談判缺乏進展是因為北京方面拒絕兑現談判桌上作出的承諾。

舉例而言，特朗普前首席戰略顧問班農（Stephen Bannon）談到，美國需要保留懲罰性關税，作為確保中國履行承諾的籌碼。班農說：「這些談判中唯一不變的是中國會反悔和食言，而特朗普堅守着自己的原則——他的關税舉措至關重要。」

此外，儘管中國副總理劉鶴11月16日應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）舉行了電話會談，但新華社報道「雙方圍繞第一階段協議的各自核心關切進行了建設性的討論，並將繼續保持密切交流。」僅提到雙方的討論有「建設性」，至於進展是什麼，留下懸念。