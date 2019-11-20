美防長宣布為越南提供巡邏艦　加強在南海巡邏能力

美防長埃斯珀11月13日起開始訪問亞洲多國，訪問期間，埃斯珀多次提到南海問題。11月20日，埃斯珀在訪問越南時，宣布向對方提供巡邏艦。

新加坡《聯合早報》11月20日報道，美國將為越南提供第二艘海岸衛隊巡邏艦，以協助越南加強它在南海執行巡邏的能力。

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）當地時間11月20日在河內宣布這一決定時說：「中國單方面在南海爭議水域進行非法的海事聲索活動，不僅威脅其他國家獲取重要自然資源的機會，破壞區域能源市場的穩定，還增加了衝突的風險。」

美國在2017年曾將一艘漢密爾頓級巡邏艦移交給越南，旨為協助越南維護其主權，以應對中國的威懾力。

南海藴藏豐富的石油和天然氣資源，而且是全球最繁忙的商業航道之一，每年經由此航道運輸的貨物價值高達3萬億美元。中國宣稱擁有幾乎整個南海水域的主權，在具爭議性的海域建人造島，並部署武裝設施。越南、菲律賓、馬來西亞等國也聲索南海局部主權。

埃斯珀此次出訪亞洲多次提到南海問題。11月17日，埃斯珀在泰國同東盟國家防長舉行會晤時稱，中國在南海的活動對他國構成威脅，東盟不能允許中方操縱「南海行為準則」。美軍今年在南海進行了25年來最頻繁的「自由航行」行動，這對於回應中國南海「軍事化」行動尤為重要。

彭博社11月19日報道，埃斯珀當天在菲律賓馬尼拉的記者會上說，美國在南海進行更多了巡邏，以向中國發出一個信號，即美國打算維護對全球貿易至關重要的南海航行自由。

埃斯珀還表示，美國反對任何國家以損害別國利益為代價，使用脅迫或恐嚇手段來推進本國的利益。