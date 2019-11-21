中國主持塔利班和談遇挫　會議再度被推遲

中國原定11月21日主持阿富汗政府和塔利班的和平談判，不過喀布爾有報道指，和談已經押後。中國外交部發言人耿爽20日在記者會上被問到有關問題時，未有正面回應。

11月20日，在中國外交部的記者會上，有記者問：「據報道，原定於明天（11月21日）在北京舉行的阿人內部會議被推遲。你能否告知會議為何被推遲？推遲到什麼時候？誰將參加？議題是什麼？」

發言人耿爽沒有正面回應，只是說，中方堅定支持「阿人主導、阿人所有」的廣泛包容性和平和解進程，支持包括阿政府和塔利班在內的阿富汗國內各派開展建設性對話。中方願在尊重阿富汗各方意願基礎上，為阿富汗各方對話交流提供平台，為推進阿富汗和平和解進程提供助力。目前中方正就在華舉辦阿人內部會議同阿富汗有關各方保持溝通。

針對這次會議被推遲，阿富汗阿里亞納新聞社11月18日報道說，阿富汗政客說，這次為期兩天的會議原計劃於11月21日至22日在北京舉行，但是卻又第三次被推遲。他還說，據他所知，阿富汗政府還沒有最終確定其參與會議的人員名單。

報道卻指出，阿富汗總統府較早前宣布，已經確定與會人員名單，正在等待中國確定會議日期。但是，塔利班重申，政府代表只能以自己的身份出席會議，而不是以國家代表的身份。