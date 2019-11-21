韓國就日韓軍情協定繼續磋商　康京和促日本改變態度

日韓關係緊張，兩國之間的《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA）將於11月23日零時到期。青瓦台11月21日表示，將就有關情報協定保持密切磋商。外長康京和稱，除非日本改變態度，否則協定將如期終止。

韓國首爾有示威要求保留《日韓軍事情報保護協定》。（AP）

韓聯社報道，國家安保室長鄭義溶主持國家安全保障會議周會，商定與各方就GSOMIA保持密切磋商，並討論應對方向。韓國政府表示，當局為解決日韓問題付出了外交努力並展開了討論。

康京和表示，除非日方改變態度，否則協定將如期終止。報道分析認為，青瓦台的言論表明目前無法避免終止GSOMIA，但韓國仍堅持透過外交渠道解決；但從日本對韓國所做的回應來看，難以期待日方改變立場。

日本放送協會（NHK）報道，日本防衛大臣河野太郎在同日舉行的參議院外交防衛委員會時回答記者提問，表示目前難以回答GSOMIA的前途，但不論如何，有關朝鮮的形勢，為了日美和日美韓能好好合作，希望韓國能做出明智的決定。

日韓早前就二戰勞工問題而關係緊張，雙方展開貿易限制措施，韓方則在8月宣布不再續簽自2016簽定的GSOMIA，或影響兩國就朝鮮的情報交流。