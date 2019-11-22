《香港人權與民主法案》正式送出國會　交付特朗普簽署

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）11月21日在跨黨派議員見證下，將《香港人權與民主法案》送出國會並遞交總統特朗普（Donald Trump）簽署。佩洛西表示，面對北京鎮壓之際，法案重申美國對民主、人權及法治的承諾。

Speaker Pelosi just now signed the Hong Kong Human Rights and Democracy Act and a bill that would block exports of non-lethal crowd control products to the Hong Kong police force. The House overwhelmingly approved both bills last night. Now, they’ll go to Trumo for his signature. pic.twitter.com/t84ESac68B — Haley Byrd (@byrdinator) 2019年11月21日

佩洛西致詞表示，藉由《香港人權與民主法案》，美國國會在北京採取鎮壓手段之際，重申美方對民主、人權及法治的承諾。她說：「多年來，世界目睹香港人民自治權日益被剝奪，他們的自由也遭受壓制。」

佩洛西指出，香港警察近期對香港理大學生的暴力攻擊震驚所有人，透過《香港人權與民主法案》和《保護香港法案》，美國國會傳達出美國站在自由、正義這方，並與愛好自由香港人民站在一起。

共和黨成員麥考爾（Michael McCaul）表示，有信心特朗普會簽署。雖然他未有親自與特朗普討論法案，但指政府十分支持法案，強調美國需要支持香港人民。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，法案傳達美國對中國國家主席習近平本身、他對香港人民及中國西北部維吾爾人的政策，及他在各地壓迫統治的看法。

舒默並對習近平喊話：「不要相信總統所說事情一切都好，事實並非如此。你在香港及其他地方的作為，大大影響你在美國及世界各地的地位，壓迫自由與思想對國家或領導人來說，從來都不是有益的事。」

民主黨眾議員麥戈文（Jim McGovern）呼籲特朗普儘速簽署法案，讓香港人民知道美國毫不猶豫與他們站在一起。「他（特朗普）已對香港議題保持沉默太久。」