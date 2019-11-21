【人權法案】國會闖關成功　但特朗普不簽會怎樣？

美國參議院通過《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）和《保護香港法案》（Protect Hong Kong Act）。由於兩院法案版本不同，眾議院11月20日再表決參議院版本，最終獲大比數通過，法案交由總統特朗普（Donald Trump）簽署或否決。若他不在10日內簽署，可能會出現以下三個情況。

一、動用「否決權」

若然特朗普動用「否決權」，需要提出理據。參眾兩院可以再表決，以推翻總統的決定，若兩院皆需有三分之二以上議員支持，就能推翻特朗普的否決，讓法案自動生效。不過，一般都相信特朗普不會以否決權阻撓。

二、不為所動

倘特朗普在這10日內不使用否決權，又不簽署法案，若國會沒有在這段期間休會，法案會在10日後自動成為法律。

三、擱置否決

如果這10日內國會在此期間休會，法案會自動失去效力，外界稱之為「口袋否決」（Pocket veto）。

眾議院11月20日再表決參議院通過版本通過《香港人權與民主法案》。（AP）

特朗普曾否決國會的議案嗎？

不止一次，例如在今年5月，特朗普突然宣布緊急狀態聲明，以繞過國會直接對中東盟友售武。此舉引來國會反彈，在民主共和兩黨聯手下，眾議院和參議院分別投票通過決議案，反對特朗普的計劃，但被特朗普否決。這是特朗普上任以來第三次使用否決權。

在特朗普否決國會的議案後，參議院7月試圖表決，阻止特朗普行使否決權，惟未達所需票數，未能推翻特朗普的決定。