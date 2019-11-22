《香港人權與民主法案》獲美國兩院通過　外媒關注北京將如何反擊

美國參議院及眾議院均通過《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）後，法案已送交到白宮，由總統特朗普（Donald Trump）決定是否簽署。由於北京方面已一再表達強烈不滿，不少外國媒體也跟進報道法案的進展，當中焦點包括關注法案會如何影響中美貿易談判，以及北京將如何「反擊」。

特朗普未表態會否簽署《香港人權與民主法案》（Getty Images）

彭博社：中國的報復選項

彭博社11月21日的文章指出，在美國參議院通過法案後，北京作出迅速而有力的回應，目前市場的最大憂慮，就是法案會否破壞中美已進入最後階段的貿易協議談判。文章指，這對特朗普來說也是一個難題。

文章內容提到，中國的「報復」除了可以是延遲貿易談判以外，也有其他選項如反擊美國企業、中止合作制裁朝鮮與伊朗、召回駐華大使等等。

但文章也引述中國人民大學國際關係學院教授時殷弘稱，美國對中國可作出的傷害，比中國能傷害美國的多。

BBC：談判桌上的「雙刃劍」

英國廣播公司（BBC）的文章指，《香港人權與民主法案》成為一把「雙刃劍」，既可能被特朗普用作籌碼，加大力度向中國要價，但另一方面，特朗普簽署法案的話，也有可能破壞中美的貿易協議。

文章又提到，這法案在共和黨控制的參議院全票通過，使作為共和黨人的總統特朗普，也很難否決法案。

德國之聲：憂中美關係更緊張

德國媒體《德國之聲》11月21日報道，在《香港人權與民主法案》生效之後，一旦香港的特殊地位遭取消，那麼從美國海關的角度看，香港就被視為另一個中國的貿易口岸，徵收同樣的關稅，香港部分企業可能不得不將業務轉到其他地區。

報道又指，若然特朗普簽署令法案生效，恐怕會令中美兩國關係更加緊張，甚至可能影響兩國達成貿易協議，但報道也稱，中方會否以此為由退出談判，目前不得而知。