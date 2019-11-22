內塔尼亞胡成為首名在位遭起訴以色列總理　涉收受香檳雪茄等

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）身陷貪污醜聞，當地檢察總長11月21日宣布正式起訴他，成為該國首名被起訴的在位總理。涉及3宗案件中，內塔尼亞胡被指向荷里活製作人及傳媒大亨等「私相授受」換取好處。他一直否認控罪，批評是政治獵巫。

檢察總長曼德爾卜利特（Avichai Mandelblit）表示，針對內塔尼亞胡的3宗案件分別為編號1000、2000和4000。

以色列10月時就內塔尼亞胡貪污一事召開聽證會。當時耶路撒冷街頭上有大幅橫額，批評內塔尼亞胡為「犯罪總理」。（Reuters）

編號1000：收受香檳雪茄等禮品

此案指控內吉尼亞胡及其妻子薩拉（Sara Netanyahu）從以色列公民兼荷里活製作人米勒漢（Arnon Milchan）和澳洲億萬富商帕克（James Packer），錯誤收受約70萬新謝克爾（約156萬港元）的禮物。

案情指內塔尼亞胡以其公職身分，為米勒漢獲取商業利益。控方則指，涉案禮物包括香檳和雪茄等，輸送有如「供應鏈」。

編號2000：要求報章作正面報道

內塔尼亞胡被指與以色列最高銷量報章《新消息報》（Yedioth Ahronoth）的老闆莫澤什（Arnon Mozes）私下協議，換取該報章對內塔尼亞胡更正面的報道。

控方指內塔尼亞胡提出法例，可能會導致《新消息報》的競爭對手增長放緩。控詞中指內塔尼亞胡通過利用其地位和職權獲取好處，而且以最高首長的名義向公眾發放「賄賂無罪」的信息。

在檢察總長宣布正式起訴後，一批內塔尼亞胡的支持者在街頭聚集。（AP）

編號4000：私通電訊商前主席

此案被視為最嚴重的指控。內塔尼亞胡被指向國內最大電訊商貝澤克電訊公司（Bezeq Telecom）授予一連串監管優惠，約值18億新謝克爾（約39億港元）。

控方指，貝澤克電訊公司前主席埃洛維奇（Shaul Elovitch）控制一個新聞網頁，內塔尼亞胡被指尋求該網頁對他和妻子作出正面報道。控罪指，內塔尼亞胡一直與埃洛維奇夫婦維持「私相授受」的關係。

有反對內塔尼亞胡的人士手持黑色以色列國旗。（AP）

內塔尼亞胡將面臨賄賂、違反信託和欺詐罪的控罪。在以色列，賄賂可被判監10年及罰款。內塔尼亞胡否認控罪，稱事件是政治獵巫。他所屬的右翼利庫德集團（Likud）則批評法院系統有偏頗，又稱總理接受朋友的禮物沒有違法。現時預料案件將進入漫長的司法程序，多月後再會展開審訊，期間內塔尼亞胡可能達成認罪協商。

另外，以色列經過4月和9月兩次大選後仍未能組成政府，如果政黨在未來3周仍未能籌組政府，該國將面臨一年內第3次大選，而這次對內塔尼亞胡的起訴也將為以色列政局增添不明朗因素。