【日韓關係】韓國改口願延長軍情協定　為何在最後一刻讓步？

日本放送協會（NHK）當地時間11月22日報道，韓國政府通知日本，將不會終止《韓日軍事情報保護協定（GSOMIA）》。韓國在最後一刻改口，既有分析認為是美國施壓奏效，也有人指或與日方態度緩和有關。

日本政府官員表示，在韓國政府11月21日就終止續簽GSOMIA協定一事舉行國家安全保障會議（NSC）後，向日本政府轉達了上述方針。

韓國在最後一刻態度驟變

11月22日下午6時，韓國青瓦台舉行記者會，NSC代理副主任金裕根宣布有條件延長GSOMIA協定。金裕根強調稱，「我國政府決定以隨時可以終止GSOMIA協定為條件，推遲GSOMIA協定終止期限」。此外，金裕根還透露日本也將發表本國措施。

值得注意的是，韓國政府此前的立場一直很強硬，多次表態稱只有日本先取消對韓國的出口限制，否則韓國立場絕不會發生任何-改變。即使美國高級官員出面向韓國施壓，警告稱若韓方不接受美方的意見，將會面臨最為糟糕的情況，韓國仍不為所動。

此次韓國政府在協議到期前6小時口風突變，背後緣由着實令人好奇。有分析認為，是美國向韓國全方位的施壓起了作用，在美國不斷要求提高韓美防衛費分攤金的局面下，韓國政府不得不「屈服」，願意延長GSOMIA協定。

也有消息人士指出，實際上，日方態度有所緩和起到關鍵作用。

韓國延長GSOMIA協定的現實考量

在記者會上，金裕根表示，「只要韓日間的出口關係正常，日本也將停止上述WTO相關問題」。從這段發言中不難發現，韓國延長GSOMIA協定的條件正是日方發生態度變化，或將放寬對韓國的出口限制。

日本經濟產業省則在同一時間召開記者會，仍然宣布審查個別種類商品後予以許可的方針沒有變化，並且韓國仍在貿易「白名單」之外。

儘管日本官方態度未變，但日本共同社11月22日報道指出，據日本政府內部消息人士指出，日本願意同韓國進行對話，兩國達成就貿易管理問題進行協商的共識。此外，消息人士還指出，兩國將重啟韓日長官級政策對話，討論出口管理相關問題。而上述對話自2016年其便已中斷，此次重啟意義重大。

兩國能否借韓國宣布延長GSOMIA協定為契機重新展開對話、改善兩國關係引人關注。不過，從目前的迹象來看，兩國有意解決當前的棘手難題。

韓聯社11月22日報，據韓國執政黨核心人士透露，韓國政府已向日方提出「一攬子交易」建議。韓方提議雙方先從大框架着眼，在限貿和終止協定問題上各讓一步，並另舉行磋商討論韓國大法院有關強徵勞工賠償判決一事。不過，關鍵還在於日方能否接受韓方的提議。

韓國韓東大學教授樸元坤（音譯）認為，韓國在此時宣布推遲GSOMIA協定終止期限有兩點好處。一是韓方向日方提出解決矛盾的建議，做出「很大的讓步」，從而佔據道德上的優勢，這有助於韓國在今後的協商中獲得更多支持。二是在同美國的韓美防衛費分攤金談判中，美方失去威脅韓國提高分攤金的理由，也讓韓國在談判中的地位有所上升。

日本首相安倍晉三11月22日接受採訪時就韓國延長GSOMIA協定一事表示，這是韓國從戰略角度做出的判斷，對美日韓三國的合作非常重要。