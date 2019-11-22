日韓軍情協定失效前峰迴路轉　韓國改口決定推遲終止期限

日本與韓國的《軍事情報保護協定》（GSOMIA）本來在11月23日失效，經過雙方不斷談判後，終於在最後一天的11月22日出現利好消息。韓聯社報道，韓國青瓦臺決定推遲軍情協定的終止期限。

共同社：日韓將啟動貿易管理磋商

另一方面，共同社引述日本政府相關消息人士報道，日韓兩國政府已達成共識，有關於兩國之間的出口管制爭議問題，韓國會停止向世界貿易組織（WTO）起訴的動向，日韓之間將啟動有關貿易管理的磋商。

韓國民眾舉行示威支持終止日韓軍情協定（Getty Images）

韓國外長康京和計劃於22日晚上前往名古屋，準備出席二十國集團（G20）外長會議，預料她於當地與日本外相茂木敏充、美國國務院亞太助理國務卿史迪威（David Stilwell）及助理國務卿沙利文（John Sullivan）會面。

什麼是軍情協定？

軍事情報保護協定，全稱General Security of Military Information Agreement（GSOMIA），是一種軍事同盟關係。簽署的兩國會相互交流包括軍事技術、戰術資料、密碼、與及各種可促進兩國軍事合作的必要情報。

致韓國原本想中止執行GSOMIA的原因，要追溯至2018年10月，當時韓國法院就日本強徵二戰勞工問題作出裁決以來，磨擦逐步加劇。至8月日本宣布把韓國自安全保障出口管理優惠待遇國的白名單中剔除，情況急劇惡化，因此韓國以「缺乏互信」為由拒絕續簽GSOMIA。