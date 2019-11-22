日媒：韓國願意繼續執行《軍事情報保護協定》

日本放送協會11月22日引述日本消息人士報道，韓國政府通知日本，稱決定終止早前宣布結束《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）的決定，換言之，有關協定很大機會繼續執行。

韓國原本計劃在11月23日中止執行GSOMIA，但消息指日韓兩國可能在最後一刻達成協議，為美日韓三國在東北亞地區的軍事合作帶來一線生機。（Getty Images）

對於GSOMIA可能在最後一刻成功挽回，有日本政府消息人士表示，這是一件好事，但仍要詳細分析兩國的協議內容，無論如何都是不錯的事情。

NHK報道有關消息後不久，韓聯社亦報道，青瓦台總統府發言人指，日韓官員整日都忙於談判，總統文在寅會在當地時間下午6時會有公布，外界相信是韓國可能有條件地接受延長協議。

韓國外長康京和計劃於22日晚上前往名古屋，準備出席二十國集團（G20）外長會議，預料她於當地與日本外相茂木敏充、美國國務院亞太助理國務卿史迪威（David Stilwell）及助理國務卿沙利文（John Sullivan）會面。

導致韓國原本中止執行GSOMIA的原因，要追溯至2018年10月，當時韓國法院就日本強徵二戰勞工問題作出裁決以來，磨擦逐步加劇。至8月日本宣布把韓國自安全保障出口管理優惠待遇國的白名單中剔除，情況急劇惡化，因此韓國以「缺乏互信」為由拒絕續簽GSOMIA。

韓國這次突然回心轉意決定繼續執行GSOMIA，其中一大可能是日韓兩國願意就貿易問題重新磋商。日本朝日電視台新聞頻道指，經濟產業省會與韓國相關部門舉行局長級會面，希望化解分歧。