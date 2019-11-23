歐盟就選擇5G供應商達成強硬路線協議　華為或受打擊

路透社11月23日報道，歐盟（EU）成員國就選擇新一代通訊網絡（5G）供應商達成強硬路線的協議，或令中國電訊設備製造商華為受到打擊。

華為在5G領域處於世界領先地位，美國不但採取「封殺」措施，還要求歐洲盟友等其他國家聯合抵制（VCG）

報道稱，歐盟輪值主席國芬蘭發言人於23日在社交媒體Twitter上發文宣布，歐盟各成員國駐歐盟大使於22日在比利時布魯塞爾舉行的會議上，就選定5G供應商時要討論相關企業所在國法律體系等內容達成協議。

協議草案中提到，歐盟各國應考慮供應商有可能受到第三國影響的本國法律、政策體系等非技術因素，不過歐盟並未提及特定國家或企業。此外，該草案還提到歐盟各國應使供應商多樣化，而非單單依賴一家企業。

此前，美國一直聲稱華為設備會對國家安全產生威脅，並向歐盟施壓督促其禁用華為設備。美國認為，華為雖然是一家民間企業，但實際上只能聽從中國政府的指令，最終會起到間諜的作用，竊取別國機密信息。2018年美國總統特朗普（Donald Trump）簽署美國政府禁止華為、中興（ZTE）等中國通訊設備企業產品進入美國市場的法案。

壓力之下，歐盟在10月時曾警告過國家機關網絡受到攻擊的風險或將增大，並正在研究網絡安全危險應對方案。

華為一直受到美國的集中牽制。歐盟也認為，5G網絡是促進經濟增長的核心領域。因此，華為還是瑞典愛立信（Ericsson）和芬蘭諾基亞（NOKIA）等歐洲地區電訊設備製造商的有力競爭對手。