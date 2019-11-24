美軍下令士兵不得穿軍服時使用抖音

美國陸軍發言人11月22日表示，美國軍方已指示陸軍學員，在代表軍人身份時，不可使用中國社交應用程式抖音海外版（TikTok），稱該軟件處理用戶信息的方式「令人擔憂」。

路透社11月22日報道，美國陸軍學員司令部發布禁用TikTok指令，是「出於謹慎」。

據悉，陸軍學員司令部負責督導預備軍官訓練團（ROTC）及青年預備軍官訓練團（Junior ROTC），專替軍隊培訓大學生及高中生。

此外，美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）11月21日表示，美軍已經開始對TikTok進行安全評估。

麥卡錫稱，美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在11月7日給他的信函中對美國軍方近年來使用TikTok進行新兵招募表示了擔憂，他因此下令進行調查。

舒默在信函中說，「國家安全專家就TikTok蒐集並處理用戶數據表示擔憂。這包括用戶內容和通訊、IP地址、地點有關數據、元數據和其它敏感的個人信息」。舒默尤其對中國法律要求國內公司「對受中共控制的情報工作提供支持與合作」感到擔憂。

路透社稱，研究人員2018年發現，美國軍方不少人使用手機應用軟件分享個人信息，健身應用手機軟件Strava無意中泄露了軍用哨所和秘密軍事基地等敏感信息就是一個例證。

TikTok方面沒有就此立即置評。該公司美國總經理帕帕斯（Vanessa Pappas）11月5日稱，公司所屬的數據中心「全部在中國以外」，並透露美國用戶的數據是在美國存儲，備份存在新加坡。

TikTok在美國擁有2,650萬每月活躍用戶，其中60%年齡在16歲到24歲之間。