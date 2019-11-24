美國安顧問促加拿大禁用華為　否則危害情報共享

美國政府高官11月23日再次敦促加拿大不要使用中國電信業巨頭華為公司的5G技術，因為如果使用華為技術將會破壞美加之間的情報共享，並使加拿大人暴露在中國政府的資料庫中。

據路透社11月23日報道，美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）23日在加拿大哈利法克斯（Halifax）出席一個安全會議時向加拿大發出上述警告。

奧布萊恩說：「如果我們的親密盟友把特洛伊木馬放進了城，情報共享將會受到影響。」

奧布萊恩說：「他們（中國人）讓華為進入加拿大或其他西方國家時，他們就會知道每個人的健康記錄，每個人的銀行記錄和每個人的社交媒體帖文。他們將會知道每一位加拿大人的所有事情。」

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）將是否使用華為公司5G網絡技術的決定推遲到10月21日的聯邦選舉之後，但杜魯多在勝選後沒有就此事發表過評論。

華為的5G設備是否可能有後門，讓中國的間諜活動得以進入，這一問題正讓加拿大及其在「五眼」（Five Eyes）情報共享網絡中的合作伙伴產生分歧。

美國、澳洲和新西蘭已經頒布了相關禁令，而英國則採取了不那麼強硬的立場，這表明華為的5G產品可以用於不那麼敏感的領域。

出席會議的加拿大國防部長石俊（Harjit Sajjan）表示：「我們需要時間對所有潛在威脅進行妥善的檢查」。

他說：「我們充分注意保護我們目前的4G技術。我們就5G議題做出的決定將會確保這些系統與我們當前的系統一樣強大，如果不是更強大的話。」

2018年12月1日，加拿大警方應美國引渡的請求，在温哥華逮捕了華為創辦人任正非的女兒、首席財務官孟晚舟，北京隨後逮捕了加拿大前外交官康明凱（Michael Spavor）與商人斯帕弗（Michael Spavor）。

北京時間5月16日，中國政府宣布正式批捕康明凱和斯帕弗，前者涉嫌「為境外刺探國家秘密和情報」，後者涉嫌「為境外竊取、非法提供國家秘密犯罪」。

中國外交部多次表示，逮捕加拿大前外交官康明凱並不是報復孟晚舟被捕，只強調其威脅到了中國國家安全。

奧布萊恩說，將這兩人逮捕作為「籌碼」，是「無法容忍的」。