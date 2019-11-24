【通烏門】共和黨情報委員會副主席被指親自推動調查拜登

美國眾議院彈劾特朗普調查，有美媒報道指共和黨情報委員會副主席努內斯（Devin Nunes），涉嫌親自推動烏克蘭調查前副總統拜登（Joe Biden）父子，搜刮拜登黑材料。

共和黨情報委員會副主席努內斯近日出席多場公開聽證會，並批評民主黨彈劾特朗普只是鬧劇和把戲。（Reuters）

佛羅里達州房地產商人帕納斯（Lev Parnas），透過代表律師邦迪（Joseph A. Bondy）向美國有線新聞網絡（CNN）表示，願意前往國會作證，舉報共和黨情報委員會副主席努內斯曾親自推動烏克蘭調查前副總統拜登父子。

報道指帕納斯從烏克蘭前檢察總長索金（Victor Shokin）得知，努內斯曾在2018年12月時與索金見面，努內斯表示有急切需要調查拜登父子，及烏克蘭干預美國2016年大選的傳聞。

報道亦指努內斯曾指示帕納斯協助搜尋資訊，並要求帕納斯與烏克蘭方面合作。帕納斯透過代表律師邦迪表示願意接受傳票，前往國會作證。

帕納斯被指協助動用外國資金贊助共和黨候選人，涉嫌違反聯邦競選資金條例在10月被捕，他目前在佛羅里達州遭軟禁。

烏克蘭前檢察總長索金則被指遭受拜登壓力辭職。2015年拜登出訪烏克蘭時，曾以貪污及辦事不力為由，要求時任總統波羅申科（Petro Poroshenko）辭退索金。