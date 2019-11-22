【通烏門】特朗普冀在參議院舉行彈劾審訊　希望拜登父子作證

美國國會對於總統特朗普（Donald Trump）的彈劾調查正於眾議院舉行，白宮11月21日表示，特朗普希望可以在參議院舉行審判，他認為自己可以獲公平審訊機會，並期望「通烏門」另一主角、民主黨總統參選人前副總統拜登（Joe Biden）可以作證。

通烏門：特朗普認為只有在參議院舉行彈劾審訊，自己才獲得公平和正當的處理方式。（Reuters）

白宮發言人吉德利（Hogan Gidley）在聲明中表示，特朗普提出在參議院舉行的原因，是他認為自己可以在當地獲憲法保障下的公平和正當的審訊。他又希望可以由真是見證過，以及可能參與貪污的人作供，這些人包括主持彈劾調查的眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）、拜登父子、和所謂的告密者等。

至於眾議院則繼續舉行彈劾調查聽證會，特朗普的前俄羅斯顧問希爾（Fiona Hill）和美國駐烏克蘭大使館職員霍姆斯（David Holmes）在21日到國會作供。其中希爾表示，烏克蘭干預大選的說法是俄羅斯方面散播的虛假陳述，並指美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）執行特朗普的指示，形容對方牽涉於國內政治任務。