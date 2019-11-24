無視默克爾強烈反對　德執政黨通過不利華為提案

德國執政黨基督教民主聯盟（基民盟）11月23日通過提案，規定「只有以可驗證方式滿足明確界定的一系列安全標準的裝備商」才能參與建設。提案中雖未指明任何國家或企業，但是倡議人並不掩飾，提案針對的是中國華為公司。

11月22日至23日，德國執政黨基督教民主聯盟（基民盟）全國黨代會在德國萊比錫舉行。

在這樣一次會議上，中國電信業巨頭華為公司卻「搶盡風頭」。是否禁用華為5G設備，成為基民盟黨代會上的一個重大議題。

德媒感歎：在基民盟黨代會上，一個企業所吸引的關注度，居然能夠和「誰是下屆總理」這樣的重大問題相比，實屬罕見。

在華為問題上，德國總理默克爾（Angela Merkel）的表態一如既往：德國必須確保嚴格的安全標準，但不應該在一開始排除任何企業。

然而，基民盟黨代會會議最終以壓倒性的投票通過一提案：是否允許華為參與德國5G建設需在議會層面通過辯論決定，而非讓某個政府部門單獨制訂規則。

獲大會通過的這份提案採納了該黨領導層的妥協性措辭。此前，曾有另外多份提案提交代表們審議，這些提案均點明華為，要將其排除在5G建設之外。不過，根據現在通過的這份提案，基民盟仍清晰顯示了與其領導的聯邦政府的不同立場：默克爾多次明確表示，她無意事先就將某個企業排除在外。

這項提案雖然遭到默克爾辦公室的強烈反對，但最終還是通過，甚至連德國國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）也表示支持。德媒稱，「此舉是對默克爾的直接藐視」。

據德國之聲11月23日報道，基民盟代表大會23日通過一份提案，未將引起爭議的中國華為公司原則性排除在德國5G網絡建設之外，但表示「排除外國對我們5G基礎設施施加影響可能性」的企業才能參與德國網絡建設。

提案中雖未指明任何國家或企業，但是倡議人並不掩飾，提案針對的是中國華為公司。