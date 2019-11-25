德國女童姦殺案23年未破　警方抽取900男子DNA樣本調查

德國11歲女童魯夫（Claudia Ruf）1996年被綁架後遭到姦殺，案件當年震驚全國。23年後，警方11月23日開始抽取約900名男子的DNA樣本，希望偵破懸案。

警方邀請約900名男子接受DNA測試，預計四至八周內有結果。（美聯社）

警方較早前逐家逐戶向900名案發生年齡界乎14至70歲的男子發出邀請，採摘唾液進行受DNA測試。他們也於當年發現屍體附近的地區通知居民有關安排。

警方解釋，女童遺體有兇徒的DNA痕跡，希望大規模測試有助找出真兇，不過不代表接受測試的所有男子均是疑犯。雖然相信兇手不會提供樣本，但期望兇手的親戚或會參與測試，提供線索。

有關人士於剛過去和未來一個周末獲邀到當地小學提供樣本。警方指，完成測試後，將會刪除不符合基因分析的資料。《萊茵郵報》（Rheinische Post）報道，當地時間23日早上10時已經有人排隊接受測試。

1996年5月，魯夫帶鄰居的狗外出散步時被綁架，屍體兩日後於格雷文布羅赫（Grevenbroich）奧伊斯基興（Euskirchen）附近被發現。屍體被淋上汽油並遭到燒毀。2010年，警方曾為350名男子進行DNA測試，但仍未能偵破案件。