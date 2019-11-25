為與中國角力　澳洲將向巴布亞新畿內亞提供3億澳元貸款

澳洲與中國在太平洋角力之際，澳政府決定提供大洋洲貧窮國家巴布亞新畿內亞一筆鉅額援助。

澳洲11月23日宣布向巴布亞新畿內亞提供貸款3億澳元，幫助這個資源豐富的貧困國家的政府實現可持續預算。巴布亞新畿內亞也是堪培拉與北京在大洋洲角力的舞台之一。

澳洲國際發展和太平洋事務部部長霍克（Alex Hawke）表示 ，提供此筆貸款的用意為協助巴布亞新畿內亞達成預算永續性、維持政府核心功能運作及執行較長期的經濟改革。

巴布亞新畿內亞現金短缺，公債佔國內生產總值（GDP）約33%，利息償還則佔政府年度支出15%。

巴布亞新畿內亞總理馬拉佩（James Marape）曾誓言讓巴布亞新畿內亞成為世上「最富有的黑人國家」，但經濟增長停滯已導致政府難以支付薪水或從事基礎建設。

隨着中國在太平洋地區影響力日漸增強，澳洲開始無法坐視不顧。（Reuters）

巴布亞新畿內亞作為大洋洲最貧困的國家之一，擁有大量自然資源，特別是豐富的天然氣資源。美國《紐約時報》報道認為，儘管巴布亞新畿內亞富含天然氣、原油、黃金和銅等大宗商品，但近幾年來，由於全球大宗商品價格下跌，巴布亞新畿內亞的收入受到了打擊，並且愈來愈多轉向中國尋求融資。

巴布亞新畿內亞曾在8月表示，它正在尋求對全部政府債務進行再融資，並向北京尋求幫助。