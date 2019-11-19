澳洲兩大前總理談及對華關係　立場大相徑庭

澳洲前總理基廷（Paul Keating）指責，澳洲安全機構與中國打交道時「失去了理智」。時隔半年，他在演講中再次批評道，澳洲對中國的討論退步了。不過另一位前總理阿博特（Tony Abbott）則大唱反調。

基廷11月18日在澳洲戰略論壇的演講中表示，美國必須慎重考慮其亞太戰略中與中國的關係，而澳洲不應忽視或繼續淡化中國經濟轉型的重要性和意義，應當具備更加長遠的外交戰略目光，公正評價中國、消除誤解。

英國《衛報》網站刊發了演講的全文，他指出美國現在外交戰略的一些錯誤所在。他認為，美國總統特朗普（Donald Trump）最大的擔憂是，中國將在經濟和技術上超越美國。特朗普錯誤認為中國的技術成就主要來自對西方的盜竊，但當代中國取得的主要成就是依靠中國自己的。

基廷還認為，美國在經歷朝鮮戰爭、越南戰爭、伊拉克戰爭和阿富汗戰爭之後，應當承認其在亞洲大陸的戰爭是無法取勝的。基廷稱，非亞洲的大國不可能塑造亞洲，美國即便使用軍事力量也無法成功。對於亞洲的發展和穩定問題，他表示，促進亞洲大國之間的經濟和戰略合作是亞洲穩定的關鍵，而不是訴諸戰略封鎖或軍事措施。

基廷特別指出，對於澳洲的外交政策而言，必須處理好與中美這兩個大國的關係。他認為，由於質疑中國崛起的合法性和民主問題，澳洲國內目前對中國的討論「退步」了。

澳前總理基廷（右）時常發表言論批評澳洲與中國打交道的方式過時了。（VCG）

基廷：不應忽視中國崛起的影響力

基廷引用華府前國家安全顧問布熱津斯基（Zbigniew Brzezinski）的話說明，美國應當讓中國參與到更廣泛的合作之中，而這也有利於中美關係。他又引用基辛格的話表示，必須更好地了解中國的傳統政治文化，以理解現在的中國。

半年前，基廷就曾表示過對澳洲外交政策的擔憂。他指責澳洲安全機構在與中國打交道的時候「失去了理智」，瘋子才會與中國為敵。他認為，當前澳洲的外交政策缺乏戰略現實主義意識，正在由「一群國家安全機構的恐懼症」所主導。

基廷還向澳媒表示：「當安全機構負責外交政策的時候，就變成了瘋子在掌控。你得把他們清理乾淨。」他說：「你知道，不管你怎麼想，中國是一個偉大的國家。它一直是一個偉大的國家，現在中國是世界第二大經濟體，很快它就會成為全球最大的經濟體。如果我們的外交政策沒有考慮到這一點，我們就是傻瓜。」

基廷認為，澳洲要繼續與中美這樣的大國打交道，澳洲應該從國家利益及其長期發展道路出發，而不應受那些表面上善意的記者的指導。他稱，澳洲仍有選擇，但不能忽視或繼續淡化「世界歷史上最大的經濟轉變」即中國發展的重要性，以及隨之而來的所有戰略影響。

澳洲前總理阿博特認為，坎培拉方面與中國打交道時，要同時確保自己實力不會被削弱。（Getty Images）

阿博特：「冷和平」時代可能來臨

對於基廷的言論，阿博特則有不同看法。他在印度新德里（New Delhi）一個活動上演講時表示，中國一直以來都被各國政府「細心培養」，並在近三十年獲澳洲總理「懇切地照顧」，但認為坎培拉是時候對中國的關係「保持審慎」。

他認為，澳洲很難與一個利用領土糾紛欺負鄰國，但又拒絕透過國際仲裁解決問題的國家建立有意義的戰略關係。特別是假如北京對香港放棄「一國兩制」和對台灣持好戰態度，以及與印度和日本等發生主權爭議，他相信與中國的關係很難提升到「冷和平」（cold peace）以上的水平。

阿博特表示，澳洲與中國加強貿易關係可穩定對方的食物和天然資源供應，但坎培拉政府應在怎樣規模的技術合作要格外審慎，避免助長對方強大但卻損害自身地位。因此他建議澳洲須與日本及印度等「民主大國」增加合作，才是確保印太地區自由和開放的上策。