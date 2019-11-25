韓抗議日本歪曲軍情協定磋商詳情　重申日本已道歉

韓國青瓦台與民溝通首席秘書尹道漢11月25日重申，韓方已就日本歪曲公布軍情協定磋商詳情一事向日方表示抗議，日方已就此道歉。

尹道漢11月25日重申，韓方就日本歪曲公布軍情協定磋商詳情一事，向日方表示抗議，日方已就此道歉。圖為韓國外長康京和（左）與日本外務大臣茂木敏充（右）。（AP）

日本放送協會11月22日引述日本消息人士報道，韓國政府通知日本，稱決定終止早前宣布結束《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）的決定。青瓦台國家安保室室長鄭義溶24日在該國釜山出席韓國-東盟特別峰會時指控，日本不如實地敘述韓國在限貿方面的立場。他對此表示深切遺憾。

鄭義溶24日稱韓國已正式向日本表示抗議，而日本已道歉。但日本《讀賣新聞》在同日報道引述日本外務省官員表示，鄭義溶的說法不是事實。

韓國來到25日再就日方道歉一事發言。尹道漢發布聲明：「我們再予以澄清。我方向日方投訴，而日方已道歉。」尹道漢強調，事件只有一個真相，日本在這個「真相遊戲」背後，而一些韓國媒體轉載日本新聞媒體毫無根據的報道。

他說：「如果日本沒有就此事（歪曲軍情協定磋商內容）道歉，它應已通過官方渠道提出抗議。」