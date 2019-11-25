俄羅斯專家：美國對華施壓資源已耗盡

中美達成貿易協議關鍵時期，美國白宮高級官員表態依然希望2019年底前與中國簽約。俄羅斯專家11月24日刊文認為，美國沒有新的對華施壓資源，已經毫無前景。

11月20日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）參觀德克薩斯州蘋果公司工廠期間，批評中國為達成貿易協議所做的努力不夠。（AP）

綜合媒體11月25日報道，美國依然希望能在2019年年底前與中國簽署一項貿易協議，美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）11月23日在加拿大出席一個安全會議時，認為2019年年底前依然有可能與中國簽署第一階段貿易協議。

奧布萊恩稱，「我們希望年底前能夠達成一項協議。我依然認為這是有可能的」。

「美國對中國的負面作用潛力以及反華資源已經耗盡。」俄羅斯科學院世界經濟和國際關係研究所專家薩里茨基（Alexander Salitzki）接受俄羅斯衛星通訊社採訪時指出，美國最近對華施壓的若干企圖表明這些施壓毫無前景。

美國發出警告稱，中巴經濟走廊似乎將給巴基斯坦帶來損失和債務，而且收益要比中國少。美國國務院代理助理國務卿韋爾斯（Alice Wells）11月21日強調，美國公司將帶來超過資本的更多的東西，其中包括美國的價值觀、技術鏈條和經驗，可增加當地經濟的潛力。與此同時，美國諸如Uber、埃克森美孚（Exxon Mobil）、百事可樂和可口可樂都對巴基斯坦感興趣。

11月20日至21日，美國再次在南海實施挑釁。11月22日，美國駐台高官酈英傑（Brent Christensen）再次對中國企圖影響台灣選舉「表示嚴重關切」。這些事件恰恰發生在中國國防部長魏鳳和在曼谷與美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）11月18日會晤之後。中方要求美方停止到南海來炫耀武力，不要挑動南海局勢升温。中國還警告美國不要向台灣發出新的信號。

關於美國企圖對中國施加軍事政治壓力，中國學者指出，巴基斯坦比美國人更清楚，經濟走廊是有益還是無益的。美方破壞中國公司的威信，是出於宣傳考慮。

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俄羅斯專家·薩里茨基稱，「美國對華施壓有若干渠道。問題不僅僅在總統那裏，當然，總統發動的貿易戰啟動了反華攻勢。目前，已有其它獨立於總統之外的機構和非政府組織加入其中，當然它們獲得了總統發出的信號。在此情況下，中國看得更清楚，他的朋友在哪裏，和誰可以平等對話。此外，世界也看到，和中國的關係中，美國不僅沒有可持續的戰略，甚至沒有些許的理性政策。顯然，美國作為大國，無法完成自己的地緣政治任務。」

目前來看，中美關係在最近幾周或幾個月，可能會出現一些進步。部分原因在於，美國對中國的負面作用潛力和反華攻勢資源已經耗盡。顯然，美國眼下的政策沒有前景。中國展現智慧和克制，正迫使美國修改自己的政策路線。