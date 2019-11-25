【中美貿易談判】英媒引述中美消息：明年短期不會舉行第二輪磋商

中美貿易談判仍在進行，首階段貿易協議或能在年內簽署。但有報道指至目前為止，未有跡象顯示第二階段判談可在短期內進行。

中美首階段貿易談判可能在年內簽署，但第二輪談判未知何時舉行。（Getty Images）

10月時美國總統特朗普與國家副總理劉鶴會面，並稱希望能盡快達成首階段協議。首階段貿易談判將集中在貿易，購買商品及關稅上；第二階段判談將集中在知識產權及強迫轉移技術等問題。

路透社引述中美消息人士指出，第二階段談判並未有啟動時間表，短期內不會進行。有中方消息人士表示，中國「在美國2020年大選結束前亦不急於談判」，他們想看特朗普是否勝出選舉才決定。

美方消息人士亦指出，特朗普目前最大目的是希望簽署首輪貿易協議，讓中國購買大量美國農產品，讓他可為2020年大選競逐連任宣傳。此後特朗普亦會把焦點放在國內政治上，與中國貿易談判不會是首要任務。

美國戰略與國際研究中心、亞洲經濟高級顧問古德曼（Matthew Goodman）認為，因兩國政府正積極推動，首階段貿易協議可以順利達成。但古德曼同時認為，中國不會在春季實現結構性的改革。

現任美國信息技術產業理事會副主席、貿易代表辦公室前官員卡爾默（Josh Kallmer）亦表示：「雖然技術上可行，但我不認為中美可以在明年進行第二階段的貿易談判。」