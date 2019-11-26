格魯吉亞示威持續兩周　要求改革選舉制度促政府下台

格魯吉亞首都第比利斯11月25日繼續有示威。數千示威者堵塞國會入口，要求改革選舉制度，並促請政府下台和提前大選。反對派批評現有選舉制度對自2012年起執政的「格魯吉亞夢想—民主格魯吉亞」黨（Georgian Dream）有利。

示威者站在國會入口，吹響嗚嗚祖拉號角。（路透社）

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示威者站在國會入口，吹響嗚嗚祖拉號角，手持寫有「一起反抗一人」的標語，意指執政黨領袖伊萬尼什維利（Bidzina Ivanishvili）是始作俑者。有人坐在行人路，也有人於大樓外築起帳蓬。數百警察在場戒備。

國會26日召開會議，示威者計劃堵塞入口阻止會議進行，不過官員表明不會容許有關事情發生。執政黨議員指，如果示威者違法，政府將採取適當行動。警方上周出動水砲車驅散國會外的示威者，拘捕37人。被捕者被判監禁4至13日，反對派形容判決背後有政治動機。

反對派其中一名領袖博克里亞（Giga Bokeria）表示，示威將繼續下去，也只會變得愈來愈熾熱。反對派統一民族運動（United National Movement）領袖形容，七年以來從未見過反對派如此團結，因為國家所有人都知道伊萬尼什維利必須下台，而他亦將會下台。

格魯吉亞民眾要求將現行包含單選區議席制的選舉制度改革為全面比例代表制。原定的改革計劃2024年實施，但反對派要求提早實行，批評規則對執政黨有利。現時近半議員都是從單選區議席制選出，大部份來自執政黨。